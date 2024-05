Após quatro jogos, Recalde é um dos líderes em assistências da Série B

Além de líder de assistências, o paraguaio protagoniza entre os jogadores com maior numero de passes certos no Vovô

Após a quarta rodada da Série B, Jorge Recalde, meia do Ceará , figura entre os jogadores com mais assistências na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Até o momento, nove jogadores de sete clubes somam duas assistências por seus clubes.

As duas assistências do camisa 28 foram marcadas na partida contra o Mirassol, quando deu o passe para o gol de Janderson e no jogo diante do CRB, quando assistiu o gol de Facundo Barceló. Além dos passes para balançar a rede adversária, o paraguaio soma um gol na Segundona.

De acordo com dados do FootStats, Recalde é também o sétimo jogador com maior acerto de passes no elenco alvinegro, contabilizando 80,2% de acerto nos passes. Entretanto, apesar dos números positivos, o paraguaio não poderá ser utilizado no jogo contra o Amazonas, uma vez que cumprirá suspensão automática.