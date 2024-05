Ceará e Amazonas se enfrentam pela primeira vez na história

No elenco amazonense estão velhos conhecidos da torcida alvinegra, como Jô, Dentinho e o técnico Adilson Batista

Nesta quarta-feira, 15, o torcedor do Ceará que for à Arena Castelão, verá um confronto inédito na história do Vovô. Isso porque, a partir das 21 horas, o time enfrenta pela primeira vez em sua história o Amazonas.

A equipe amazonense disputa sua primeira Série B, conseguindo esse feito após o título da Série C 2023 e, consequentemente, o acesso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com apenas quatro anos de fundação, o clube já vem chamando atenção no país. Nesse período, a equipe conquistou quatro títulos, sendo um Campeonato Amazonense, uma B do estadual, a Taça Rio Solimões, além da terceira divisão nacional.