Adversário do Ceará, Amazonas tem 47% de aproveitamento como visitante em 2024

O último triunfo aconteceu no dia 26 de março, contra o Unidos do Alvorada, pelo Campeonato Amazonense

Adversário do Ceará na quarta-feira, 15, às 21h30min (de Brasília), pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas tentará voltar a vencer como visitante em 2024 após três partidas. O último triunfo aconteceu no dia 26 de março, contra o Unidos do Alvorada, pelo Campeonato Amazonense.

Desde então, a Onça Pintada da Zona Leste entrou em campo em três oportunidades, registrando um empate, contra CRB-AL, e duas derrotas como visitante, contra Flamengo e Ponte Preta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2024, o Aurinegro atuou em 10 partidas como visitante, registrando 47% de aproveitamento. Foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas registradas no período. Os triunfos aconteceram em duelos do Campeonato Amazonense e da Copa do Brasil.