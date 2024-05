Estreante na Série B, Amazonas tem apenas 4 anos de história e crescimento rápido

Nesta atual temporada, a equipe perdeu o torneio local para o Manaus. Na Série B, chegou a sua primeira vitória no último sábado, 11, diante do Santos

O Ceará enfrenta nesta quarta-feira, 15, a equipe mais jovem da Série B do Brasileiro e uma das mais novas do Brasil, também. Fundado em 2019, o Amazonas completa cinco anos de vida no próximo dia 23. Porém, mesmo em pouco tempo, a equipe do Norte vem chamando atenção do país.

Logo no ano de fundação, a Onça já conquistou seu primeiro título: a Série B do Campeonato Amazonense. À época, comandada pelo técnico Lecheva, a agremiação já dava seus primeiros grandes passos no cenário nacional.

Disputa da quarta divisão e acesso

No Entanto, foi apenas em 2022 a aparição inaugural do clube para o Brasil. Após ficar em terceiro lugar no estadual de 2021, o time carimbou vaga na Série D da temporada seguinte.