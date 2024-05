Ceará é o time que mais recebeu cartões na Série B e o quinto mais faltoso do torneio

Além disso, Alvinegro de Porangabuçu é o quinto mais faltoso do torneio, com 65 faltas

O Ceará lidera uma estatística nada positiva na Série B do Campeonato Brasileiro: cartões. O clube alvinegro é o que mais recebeu advertências na competição.



Ao todo, em quatro rodadas, o clube recebeu 20 amarelos e dois vermelhos, ao todo, 22. Um média de cinco por partida.

O meia Jorge Recalde, com três, é o atleta do Vovô que mais recebeu chamadas da arbitragem. Logo em seguida, vem Lourenço, Matheus Felipe, Raí Ramos, Guilherme Castilho e Ramon Menezes, todos com dois.