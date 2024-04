Sport e Ceará se reencontram no Nordestão após protagonizarem final de 2023

O duelo entre as duas equipes na Copa do Nordeste apresenta uma leve vantagem para o Alvinegro de Porangabuçu

Com ambos times embalados pela conquista de seus respectivos estaduais , o duelo desta noite eleva as expectativas para que o embate seja um grande jogo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga na semifinal será decidida nas penalidades máximas.

Nas disputas em finais, as equipes estão empatadas com uma taça para cada lado. Agora nas quartas de final, os times precisam decidir, em jogo único, quem segue vivo na competição. Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Sport jogará como mandante.

O encontro entre Ceará e Sport nesta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Pernambuco, em Recife, pela quarta de final da Copa do Nordeste, é marcado pela crescente rivalidade regional, principalmente após duas finais disputada entre os clubes, em 2014 e 2023.

O duelo entre as duas equipes na Copa do Nordeste apresenta uma leve vantagem para o Alvinegro de Porangabuçu. Em 10 confrontos, o Ceará venceu cinco e perdeu apenas duas partidas para o time pernambucano.

Tensão entre federações

Neste novo encontro, o primeiro em 2024, o clima entre as federações estaduais de cada clube também é um dos destaques. Com declarações polêmicas e embates judiciais, a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) têm tido atrito neste começo de temporada.

O principal motivo foi o atentado contra a delegação do Fortaleza em fevereiro deste ano, que deixou jogadores e comissão técnica feridos. Na época, a FCF chegou a pedir a expulsão do Sport na Copa do Nordeste, mas o pedido não foi aceito.

Como punição, o Sport tomou, inicialmente, oito jogos com portões fechados, mas a decisão foi reduzida nesta terça-feira, 9, para quatro jogos com 75% da capacidade do estádio liberado. Para a partida de hoje, o STJD liberou o público.