FCF solicita ao STJD que jogo entre Sport e Ceará, pelo Nordestão, não seja em Pernambuco

A FCF frisou ainda que, pelo incidente diante do Tricolor do Pici, o Sport foi condenado ao STJD a oito jogos de portões fechados e solicitou que o efeito suspensivo fosse reavaliado com base na reincidência dos fatos. Desde 2022, a torcida do Sport promoveu cinco ataques a Ceará e Fortaleza .

A partida deverá acontecer na próxima quarta-feira, 10, com data e local ainda a confirmar pela CBF, e mando de campo da equipe pernambucana. Após o atentado sofrido pelo Fortaleza após jogo diante do Leão da Ilha na Arena Pernambuco , a entidade cearense argumenta que os clubes cearenses não possuem garantia de segurança para o jogo assegurados por parte dos órgãos de segurança pernambucanos ou mesmo pelo Sport.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) enviou nessa segunda-feira, 1°, um ofício ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando que o jogo entre Sport e Ceará , válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste , ocorra fora do Estado de Pernambuco.

De acordo com apuração anterior do Esportes O POVO, há a possibilidade, na hipótese de negativa do relator, a FCF recorrer ao presidente do STJD para que ele conceda uma cautelar preventiva só em relação a esse duelo em questão.

João Pessoa, na Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte, são cidades bem vistas e devem ser indicadas pela entidade cearense para receber o embate se a decisão for favorável.



Reunião com Ceará

Em reunião para alinhar estratégias jurídicas, a FCF e o Ceará deverão se reunir nesta terça-feira, 2. O momento contará com a presença do diretor jurídico do Vovô, Fred Bandeira, do presidente João Paulo Silva, e de membros da FCF, que inclui o presidente Mauro Carmélio, os vices Eudes Bringel, e os diretores jurídicos da entidade, Eugênio Vasques e Leandro Vasques.