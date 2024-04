Campeão do Clássico-Rei, Ceará aumenta sequência invicta sobre o Fortaleza

Além de igualar a marca de títulos estaduais com o Fortaleza, o Ceará aumenta a invencibilidade diante do rival

O Alvinegro de Porangabuçu não perde para o Leão do Pici há mais de um ano. A última derrota diante do rival foi justamente na final do Campeonato Cearense de 2023, o revés de 2 a 1 garantiu o pentacampeonato ao Leão.

Campeão Estadual sobre o maior rival, o Ceará construiu uma sólida campanha até a taça do Manjadinho. Encerrando a hegemonia do Fortaleza e impedindo o Tricolor de levantar a taça pela sexta vez consecutiva, o time de Vagner Mancini manteve na vitória outra marca importante: o aumento da invencibilidade sobre o arquirrival.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, quatro somente neste ano. Nesse recorte, a rivalidade tem três empates e duas vitórias do Vovô. O triunfo aconteceu pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com triunfo de 1 a 0 com gol do lateral Raí Ramos.

Confira últimos jogos entre Ceará e Fortaleza: