Chave virada: Saulo Mineiro salienta foco total do Ceará na Copa do Nordeste

“Vencemos um campeonato importante para o clube e pra gente, mas o futebol não nos permite muito tempo pra comemorar. Já viramos a chave para a Copa do Nordeste, uma competição também importante para nós e nosso torcedor e vamos em busca da classificação, mesmo com o estádio quase todo contra a gente”, acentuou o atleta.

Nesta quarta, 10, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Sport em jogo único pelas quartas de final do certame regional na Arena Pernambuco, às 21h30min, e é nesse jogo que o elenco atual pensa, de acordo com o centroavante Saulo Mineiro.

Ceará e Sport se enfrentam com mando de campo para o Leão da Ilha. Nesta terça-feira, 9, véspera do jogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do clube pernambucano após atentado de organizada ao ônibus do Fortaleza, liberando a presença de torcedores em 75% do estádio já para o embate diante do Vovô.