Sport se posiciona sobre recomendação da PMPE para portões fechados no jogo contra o Ceará

O Sport Club do Recife se posicionou nesta terça-feira, 3, sobre a manifestação favorável da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) à realização do jogo entre Sport e Ceará de portões fechados. Por meio de nota publicada nas redes sociais, o clube pernambucano foi contrário ao posicionamento da PMPE disse entender que órgãos de segurança pública são capazes de oferecer a segurança necessária para a realização do jogo com público. O clube citou eventos como o carnaval, no qual a segurança ficou a cargo da PMPE.



Ainda em nota, o Sport reforçou que emprega agentes de segurança privados para reforçar a atuação da PMPE na realização do esquema de segurança das partidas. O Leão da Ilha do Retro citou também a atuação da governadora de Pernambuco no imbróglio. Raquel Lyra (PSDB) afirmou em entrevista à imprensa local que o estado é capaz de assegurar o bem-estar dos torcedores e demais envolvidos na partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Segurança absoluta é algo muito relativo e como se dá esse termo. A gente não consegue garantir segurança absoluta em nenhum local nem daqui do Brasil e nem do mundo", declarou a governadora.