Após conquistar Estadual, Ceará visita Sport em busca de vaga na semi do Nordestão

O confronto é uma reedição da final do torneio regional de 2014 e 2023. Na disputa em finais, as equipes estão empatadas com uma taça para cada lado

“Vencemos um campeonato importante para o clube e para gente, mas o futebol não nos permite muito tempo pra comemorar. Já viramos a chave para a Copa do Nordeste, uma competição também importante para nós e nosso torcedor, e vamos em busca da classificação, mesmo com o estádio quase todo contra a gente”, disse o atacante Saulo Mineiro, que balançou as redes na decisão do Cearense.

O confronto é uma reedição da decisão do torneio regional de 2014 e 2023. Na disputa em finais, as equipes estão empatadas com uma taça para cada lado. Agora nas quartas de final, os times precisam decidir, em jogo único, quem segue vivo na competição.

Em busca da vaga na semifinal da Copa do Nordeste , o Ceará visita o Sport, nesta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os dois times chegam embalados após as conquistas dos títulos estaduais.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini levou quase todos os jogadores que estiveram relacionados para o confronto contra o Fortaleza, no último sábado, 6. Os desfalques confirmados do lado alvinegro são o zagueiro Ramon Menezes e o atacante Facundo Castro.

O camisa 40 do Vovô já era dúvida para a segunda partida da final após sentir um desconforto muscular durante o treino da semana passada e voltou a sentir o problema no confronto contra o rival.

Já o uruguaio é ausência no Alvinegro de Porangabuçu desde o duelo contra o Itabaiana, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no dia 27 de março, devido a uma lesão muscular.

O confronto contra o time pernambucano será decidido em jogo único sob domínios do Sport, visto que o Leão da Ilha do Retiro possui uma campanha melhor do que a do Vovô. Contudo, o local da partida tem sido visto como um problema pela diretoria alvinegra e pela Federação Cearense de Futebol, que solicitaram a mudança do duelo para outro Estado.

O motivo da solicitação feita pelo clube e FCF era o receio de jogar em Pernambuco, devido aos casos de violência recentes sofridos por clubes cearenses no Estado, principalmente cometido pela torcida organizada do Sport, como o atentado à delegação do Fortaleza e os conflitos na final da Copa do Nordeste 2023 entre Ceará e Sport.

Apesar da solicitação da mudança do local e até mesmo da data do confronto, a partida foi mantida para esta quarta-feira, 10, na Arena Pernambuco, e terá presença de público.

Ao contrário da fase de grupos, que foi disputada inteiramente sem a disponibilidade do VAR, a CBF confirmou que a fase eliminatória da Copa do Nordeste contará com a tecnologia.