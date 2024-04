CBF anuncia VAR no mata-mata da Copa do Nordeste

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que as quartas de final da Copa do Nordeste de 2024 terá arbitragem de vídeo. Na manhã desta segunda-feira, 8, a instituição havia divulgado a escala de arbitragem de três dos quatro jogos sem citação aos profissionais de vídeo, mas especificou no período da tarde que a tecnologia será usada nos embates.

Representantes cearenses no torneio, o Ceará enfrenta o Sport na próxima quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Pernambuco, e o Fortaleza recebe o Altos-PI no próximo sábado, 20, às 19h30min, na Arena Castelão.

A arbitragem do jogo do Vovô será comandada pelo paraibano Afro Rocha de Carvalho Filho. Ele terá os conterrâneos Schumacher Marques Gomes e Luis Filipe Goncalves Correa como auxiliares e o pernambucano Cesar Pereira Leite como quarto árbitro.