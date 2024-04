CBF divulga tabela do mata-mata do Nordeste; veja os jogos de Ceará e Fortaleza

Com datas, locais e horários definidos, os jogos das quartas-de-final do torneio regional começarão no dia 9 deste mês

A tabela de jogos da fase eliminatória da Copa do Nordeste foi divulgada pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na madrugada desta quarta-feira, 4.

Com datas, locais e horários definidos, os jogos das quartas de final do torneio regional começarão no dia 9 deste mês, com o confronto entre CRB e Botafogo-PB, às 20h, em Maceió.

O Ceará enfrentará o Sport, em Recife, na quarta-feira, 10, às 21h30min. A partida deverá ser realizada com portões fechados após recomendação da Polícia Militar de Pernambuco. Já o Fortaleza recebe o Altos, do Piauí, na Arena Castelão, no sábado, 20, às 19h30min.