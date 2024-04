Haroldo descarta presidência e revela promessa à esposa de deixar o Ceará no fim de 2024

O diretor de futebol do Vovô relembrou que não pretendia retornar ao clube para cargos administrativos, mas que aceitou o convite no final de 2023 para ajudar João Paulo Silva, atual presidente

"Eu não fui presidente e nem pretendo ser. Adianto, não pretendo ser (presidente) . Mas embora não tenha tido a experiência de ter sido presidente, eu sei, por conviver com cinco, de personalidades e problemas diversos, em momentos bons e ruins, de crise, eu consigo saber o que é ser presidente do Ceará, o que esses caras sentem. Não é brincadeira. Não é fácil”, explica.

“O João Paulo é o quinto presidente com quem eu convivo em gestão no Ceará. Já convivi com Eugênio Rabelo, Evandro Leitão, Robinson de Castro, Humberto Aragão no Conselho e agora o João Paulo", diz.

O diretor de futebol do Ceará , Haroldo Martins, revelou em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, que não deverá permanecer no clube em 2025. O dirigente alvinegro também descartou qualquer intenção de se candidatar à presidência do Vovô para substituir João Paulo Silva, que é o atual mandatário — ele, inclusive, já externou que não pretende concorrer a uma nova eleição para o cargo.

“Sobre a presidência. Não é um plano. Não quero [...] Eu nem faria isso com a minha família. Inclusive, eu assumi um compromisso com a minha esposa de só ir até o fim do ano (como diretor do Ceará). Minha esposa é torcedora do Ceará e eu a conheci por causa do Ceará. Na minha casa, o Ceará tem uma importância maior do que simplesmente torcer. Meu sogro faleceu em 2012 e ele dizia para ela que morreria feliz se visse o Ceará na primeira divisão. Ele viu 2010 e 2011, e faleceu em 2012. E é das melhores lembranças que minha esposa tem do pai. Então o Ceará é muito significativo pra gente”, contou.

Na entrevista, Haroldo relembrou que não pretendia retornar para o Ceará, mas que se viu na obrigação de ajudar João Paulo Silva em meio ao cenário caótico e de crise do clube após o fim de 2023, marcado pela frustrante campanha na Série B. Antes de aceitar o convite para ser diretor de futebol, o dirigente conversou com a sua esposa, Patrícia, e firmou uma promessa: a de que ficaria somente um ano no clube.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

A decisão de não permanecer para 2025 é algo bem firmado no pensamento de Haroldo. Independente do que aconteça no restante do ano, iniciado com o importante título do Campeonato Cearense sobre o Fortaleza, o dirigente não tem o desejo de estender sua permanência no Alvinegro de Porangabuçu.

“Ela (Patrícia) me deu apoio para ir. Ela não queria, mas a partir do momento que nós compartilhamos ali, eu disse ‘preciso ir’, e ela falou ‘eu vou com você’. Mas eu disse para ela: ‘estou indo em uma missão até o final do ano e eu lhe prometo que não vou passar disso’. Futebol é assim, se a coisa dá certo, ‘vamos lá, agora você vai pra outra coisa’. Eu não quero e não pretendo ir além da missão que eu adotei”, concluiu.



Confira a entrevista de Haroldo Martins ao Esportes do POVO na íntegra: