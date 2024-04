Ceará solicita mudança de data para partida contra o Sport para o dia 20

O Ceará enviou na manhã desta quinta-feira, 4, um ofício ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando que a partida contra o Sport, marcada para a próxima quarta-feira, 10, seja adiada para o dia 20.

Na petição, o Alvinegro alega que a medida garante uma melhor preparação logística de ambos os times para a partida em caso de mudança de estado. A data limite para realização da segunda fase das quartas de final da Copa do Nordeste é no dia 20, com as partidas entre Bahia e Náutico e Fortaleza e Altos-PI. Com isso, não há impedimentos para o que o Ceará também jogue no dia 20.