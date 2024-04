Diretor do Ceará revela valor total da compra de David Ricardo e nega propostas por Pulga

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre duas joias do clube: o zagueiro David Ricardo e o atacante Erick Pulga.

Em sua fala, o dirigente alvinegro revelou o valor total investido pelo Vovô na compra de 90% dos direitos do defensor e negou que o ponta-esquerda tenha recebido alguma proposta para deixar o time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visto com enorme potencial internamente no Ceará, David Ricardo vem se valorizando no mercado da bola. Para se antecipar, o Vovô, que já detinha 50% dos direitos do zagueiro, efetuou a compra de mais 40% junto ao Fluminense-PI. De acordo com Haroldo, a operação total custou cerca de R$ 1 milhão — R$ 400 mil no fim de 2022 e em torno de R$ 600 mil nesta semana. O defensor tem contrato com o Alvinegro até 2026.