Mancini exalta Richard e revela fala do goleiro antes dos pênaltis: "Vou pegar dois"

A conquista do título do Campeonato Cearense do Ceará sobre o arquirrival Fortaleza passou por diversos nomes importantes na equipe alvinegra. A decisão nos pênaltis, entretanto, deu destaque aos arqueiros de cada time na disputa. Na meta alvinegra, Richard foi destaque ao defender duas cobranças de pênalti.

Técnico da equipe, Vagner Mancini, falou sobre a postura de confiança transmitida pelo jogador antes do momento decisivo. "Quando a gente se reuniu após os 90 minutos ali e eu fui identificando quem que estaria apto a bater os pênaltis, lá em determinado momento, o Richard virou para todo mundo falou assim: 'Batam os pênaltis que eu garanto pegar dois pênaltis'. E ele foi lá e pegou né? Uma o Tinga chutou para fora, mas os outros dois ele pegou e nos levou ao título", revelou Mancini.

Desde que assumiu o lugar de Fernando Miguel – afastado pelo restante da temporada por lesão no joelho –, Richard tem sido um substituto à altura. Após ter sofrido uma lesão no jogo contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, o goleiro rapidamente se recuperou e voltou para disputar o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, jogo em que brilhou na vitória do Ceará.