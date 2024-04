Aylon revela que parte do elenco do Ceará jogou final lesionado ou com febre

O camisa 11 do Ceará, Aylon, revelou um dos bastidores do elenco campeão cearense de 2024 neste sábado, 6, em cima do Fortaleza, na Arena Castelão. Segundo o jogador, “metade do time tava com adutor f….. e outra metade estava com febre”.

Em entrevista após a conquista do título de campeão cearense, o atacante falou sobre a entrega dos jogadores, afirmando que a característica é importante para um campeonato como a Série B. “A gente tem essa característica [de entrega], né? E a gente vai ter uma Série B muito difícil pela frente que requer entrega”, pontuou.