Diretor de futebol do Ceará espera que título estadual sirva para "dissipar ódio" no clube

O dirigente do Alvinegro de Porangabuçu ainda enalteceu o elenco do Ceará que conquistou o Campeonato Cearense 2024

Diretor do Ceará, Haroldo Martins concedeu entrevista ao Esportes O POVO pós-conquista do Campeonato Cearense 2024 e disse que espera que o título sirva para “dissipar o ódio” que há no clube. De “alma lavada”, como o próprio descreveu, pediu a união de todos para que o Alvinegro de Porangabuçu tenha um ano de conquistas.

“Esperamos que seja o início de um ano vitorioso, que isso traga paz para o clube. Precisa de paz para continuar. Precisa que a coisa aconteça com as pessoas do entorno, que estejam com o mesmo objetivo do clube. Por isso digo, venham alvinegros!”, iniciou o dirigente.



“Me sinto, sim, de alma lavada. É um título de começo de ano, temos uma longa jornada. Feliz demais, o trabalho é muito bem feito no Ceará, mas só títulos e bons resultados solidificam o trabalho. Os problemas existem, vão continuar existindo, e o entorno do Ceará precisa trabalhar para serem resolvidos e não para potencializá-los. Precisamos fazer isso. Espero que esse título sirva para dissipar o ódio que há no Ceará, para que o Ceará se una novamente”, completou, Haroldo Martins.