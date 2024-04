Agora pelo Ceará, Fernando Miguel ganha mais um Estadual e se torna tri cearense

Com dois títulos pelo rival do time alvinegro, o Fortaleza, o arqueiro de 39 anos chega ao seu terceiro ano consecutivo sendo campeão — ganhou em 2022 e 2023 pelo Tricolor do Pici e em 2024 pelo Vovô .

Afastado dos gramados devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, o goleiro Fernando Miguel se tornou tricampeão cearense com a conquista do título estadual pelo Ceará , no último sábado, 6, na Arena Castelão.

Lesão de Fernando Miguel



No último fim de semana de fevereiro, o goleiro Fernando Miguel sofreu graves lesões no treino. De acordo com o comunicado do Alvinegro de Porangabuçu, após realizar exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



Em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o volante Richardson relatou como se deu a lesão. “Foi um lance normal de treino. Estávamos fazendo um treino de um contra um, o PV (Paulo Victor) fez um movimento, ele tentou abafar o chute e o PV tentou driblá-lo e o Fernando Miguel tentou mudar direção muito rápido. Foi totalmente sozinho, um lance que acontece”, explicou