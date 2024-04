Ceará endossa pedido da FCF ao STJD para mudar local do jogo contra Sport pela CNE

O clube cearense reforçou que a não realização do jogo em Pernambuco, pelas quartas de final do Nordestão, é fundamental para manter a segurança dos jogadores, staff e torcedores do Vovô

“Entendemos que a realização do jogo em outro local que não o Estado de Pernambuco é fundamental para manter a segurança de nossos jogadores, staff e, principalmente, da Nação Alvinegra, frente às cenas de selvageria ocorridas na Final da Copa do Nordeste de 2023 e do atentado ocorrido neste ano contra a agremiação do Fortaleza EC”, diz parte da nota do Vovô.

Por meio de uma nota oficial, o Ceará se manifestou sobre o pedido feito pela Federação Cearense de Futebol ao STJD para que o duelo entre o clube e o Sport não aconteça em Pernambuco - ou, em último caso, ocorra com portões fechados. No comunicado, o Alvinegro destacou a falta de segurança como ponto principal para a solicitação.

O STJD intimou, além dos clubes, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM-PE) para apresentarem o plano de ação visando “absoluta segurança” do clube visitante (Ceará) e dos torcedores. Caso os envolvidos não consigam comprovar seguridade, há possibilidade do duelo ser com portões fechados e/ou em outro estado.

O pedido ao STJD aconteceu na última segunda-feira, 2, e teve uma resposta já nesta terça do relator do caso, Dr. Felipe Bevilacqua, que também é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O auditor solicitou que, em 24 horas, os envolvidos em Sport x Ceará manifestem-se sobre a segurança para a partida. O Alvinegro entrou como terceiro interessado no processo.

Vale ressaltar que no dia 12 de março, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Sport foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante em decorrência do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após jogo entre as equipes na Arena de Pernambuco. O STJD, entretanto, concedeu um efeito suspensivo para o clube voltar a ter público nos estádios.



Confira a nota completa do Ceará Sporting Club:

Em reunião realizada na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), nessa terça-feira (02), o Ceará Sporting Club endossou o pleito da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em retirar o mando de campo do Sport Club do Recife - com a mudança do local da partida entre Sport e Ceará, com data ainda a ser marcada pela CBF, pelas quartas de final da Copa do Nordeste ou com sua realização com portões fechados.

Que seja feita justiça, trazendo para a situação o resultado que ponha em primeiro lugar o bem-estar e segurança de todos os envolvidos nesta partida.

Entenda a solicitação da FCF



A solicitação da FCF ao STJD acontece após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, depois do embate contra o Sport, pela Copa do Nordeste, no dia 22 de fevereiro. A entidade cearense, em prol do filiado, busca a segurança da delegação que irá a Pernambuco, além dos torcedores que estarão presentes na Arena Pernambuco, para não serem surpreendidos por ataques violentos promovidos por vândalos.



Após o episódio envolvendo o Fortaleza, outros ataques violentos, entre torcedores de Sport e de outros clubes de Pernambuco, também foram registrados, gerando ainda mais preocupação para os envolvidos na partida.