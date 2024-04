Mancini cita reconstrução do Ceará e diz que título ajuda a solucionar problemas extracampo

O técnico Vagner Mancini valorizou a conquista do Campeonato Cearense 2024 para além do campo. Em entrevista ao Esportes O POVO, pós-conquista do título, o treinador citou que o troféu serve para solucionar, também, os problemas extracampo que o elenco e a comissão precisaram enfrentar durante o início da temporada, com o Ceará estando envolvido em atraso de salários e outras dívidas.

“Acho que o time está no caminho. Você vê uma equipe diferente, competitiva, que joga com mais velocidade, madura, que toma poucos gols e chega bem à frente. É uma reconstrução, não é do dia para noite, ainda tem muita coisa a ser feita, mas o mais importante é que dentro de campo estamos tentando solucionar os problemas que o Ceará tem até fora de campo. É importante vencermos, ganharmos títulos, muito em função disso também”, disse.

Questionado sobre o Clássico-Rei da final do Cearense 2024 ter sido um dos jogos mais marcantes da carreira, Vagner Mancini citou que “cada título tem sua história” e aproveitou para reforçar que o trabalho realizado é de reconstrução e que o foco está em conquistar os objetivos traçados para o Ceará na temporada.