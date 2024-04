Richardson celebra volta por cima no Ceará em 2024 e destaca mentalidade vencedora

Questionado pelos torcedores e com a permanência para 2024 em dúvida, o volante Richardson capitaneou o Ceará no título do Campeonato Cearense , impedindo o hexacampeonato do Fortaleza. De volta às graças do torcedor, o meio-campista, em entrevista ao Esportes O POVO , destacou a “mentalidade vencedora” e o processo de “resiliência” para seguir acreditando no próprio potencial.

Durante a entrevista, o volante ainda citou a conversa que teve com o treinador Vagner Mancini e disse que voltou ao clube “de corpo e alma”. Com o passar das partidas, Richardson virou pilar de sustentação do meio-campo do Ceará. Para ele, a confiança do treinador é fruto do trabalho no dia a dia.

“Ter resiliência, sabíamos que se plantássemos, as coisas iam acontecer ao natural. Não é à toa que tenho 250 jogos com essa camisa, não obriguei ninguém a me trazer para cá, é pela minha qualidade que estou aqui. Sabia que me dedicando, estando bem fisicamente e mentalmente, eu poderia estar aproveitando esse momento. Agora é desfrutar e dar continuidade”, completou.

“Se falou muito se eu ficar ou não, se o Mancini contaria comigo ou não, mas a partir do momento que eu me reapresentei ao clube, vim de corpo e alma. Não vim fazer sacanagem com ninguém. Pelo contrário, queria mostrar que era importante dentro do campo, conquistar minha posição com o trabalho no dia a dia. Minha conversa com o Mancini foi olho no olho, de verdade. Ele falou que dependia de mim, me dediquei e estou colhendo os frutos. Esse é o trabalho, é o intuito, todo mundo vai ser importante até o final”, disse.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Richardson está disputando a 6ª temporada pelo Ceará. Com 250 partidas, conquistou três títulos do Campeonato Cearense (2017–2018 e 2024) e a Copa do Nordeste (2023).