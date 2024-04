"Precisamos recuperar isso", afirma presidente do Ceará sobre conquista de títulos

Há pouco mais de um ano no cargo, João Paulo conquista segundo título à frente do Ceará. O primeiro havia sido a Copa do Nordeste 2023, conquista também nas penalidades

Presidente do Ceará, João Paulo Silva, comemorou, ainda no gramado da Arena Castelão, o título de campeão cearense do Alvinegro de Porangabuçu, conquistado neste sábado, 6, diante do Fortaleza, nos pênaltis. O mandatário não escondeu sua alegria e destacou o foco na temporada

"Estou muito feliz. Quando iniciamos o planejamento para 2024, colocamos como objetivo ganhar o Campeonato Cearense. Faziam cinco anos, desde o nosso último título", afirmou.