Presidente do Ceará projeta mais um ou dois reforços para o início da temporada

Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 13, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, disse que o clube ainda pode contratar mais um ou dois jogadores neste primeiro ciclo de reforços para o início da temporada. O dirigente evitou falar em posições dos atletas.

Até o momento, o Alvinegro já contratou 12 novos nomes para 2024: o goleiro Fernando Miguel; os zagueiros Matheus Felipe e Ramon Menezes (ainda não anunciado); o lateral-direito Raí Ramos; o lateral-esquerdo Matheus Bahia; os meio-campistas Bruninho, Jorge Recalde, Lourenço e Lucas Mugni; e os atacantes Aylon, Facundo Barceló e Facundo Castro.

O Vovô ainda avalia a necessidade de contratar um volante e mais um centroavante. Para o meio-campo, o clube de Porangabuçu chegou a negociar com o volante argentino Mauro Pittón, mas esbarrou na pedida financeira do Vélez Sarsfield-ARG. O ataque foi reforçado com Facundo Barceló, mas outro jogador ainda pode chegar.