Coordenador do Ceará destaca características de Facundo Barceló: "É o que buscávamos"

Coordenador técnico do Ceará, João Paulo Sanches detalhou o processo da escolha do nome de Facundo Barceló para ser o centroavante da equipe em 2024. Em entrevista ao canal Jogo Direito, no YouTube, Sanches disse que o uruguaio tem as características que o clube buscava de 'camisa 9' e que a definição envolveu várias análises e discussões com a cúpula do departamento de futebol.

Para contratar Barceló, o departamento de análise e mercado do clube avaliou também como seriam os encaixes com o meio-campista Jorge Recalde, principal contratação do Ceará para a temporada, e com os pontas. Inclusive, o uruguaio reeditará a parceria de O'Higgins em 2022, quando atuou ao lado do compatriota Facundo Castro.

“Tivemos entre dois e três dias de discussão. O clube anterior do Facundo jogava sempre no 4-4-2, com dois nove. Jogando com dois nove, em alguns momentos o Barceló cai pela esquerda, pela direita, cruza e não cabeceia, assiste e não faz o gol. Agora na hora que ele está na função de nove, o tanto que esse cara arrasta a última linha para trás, o tanto que esse cara se esconde atrás do zagueiro contrário para fazer um movimento de facão, pivô ou cabeceio. Foram muitas análises e discussões. Como ele pode associar com o Recalde? Como ele associa com as beiradas construindo por fora e por dentro? Tudo isso debatemos. Agora o ponto mais importante: a característica física desse atleta, seja com ou sem bola. É a cara da Série B, é o que buscávamos. É chato, que bate e cansa em zagueiro. Confia, torcedor, porque o nome é interessante!”, disse João Paulo Sanches, coordenador técnico do Ceará.