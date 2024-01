Ceará deve contratar dois centroavantes e prioriza opções do mercado sul-americano

Na atual composição do elenco, o treinador Vagner Mancini conta apenas com Saulo Mineiro para a posição. Aylon e Facundo Castro podem atuar centralizados, mas não é uma posição prioritária para os dois, que preferem — e se destacaram assim na última temporada — jogar abertos pelo lado do campo.

Centroavante, portanto, é uma das principais carências que o Vovô possui no plantel atualmente. Com um histórico negativo nos últimos anos na posição, a diretoria alvinegra tem feito uma avaliação minuciosa em busca de um atleta que consiga ser referência dentro da grande área e corresponda tecnicamente.

O mercado sul-americano tem sido o principal alvo do Vovô nessa procura pelo camisa 9. Leandro Garate, do Unión Española-CHI, e Ramón Ábila, do Colón-ARG, foram nomes sondados pelo Alvinegro, mas as negociações não avançaram. A tendência é de que o Ceará acerte com um jogador fora do radar comum, semelhante às movimentações com o paraguaio Recalde e o uruguaio Facundo Castro.