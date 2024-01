Ceará perde para o São Paulo nos pênaltis e é eliminado da Copinha

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Ceará foi eliminado pelo São Paulo na disputa por pênaltis (4 a 2) e deu adeus à Copinha na segunda fase. Caio Rafael marcou o gol do Vovô na partida, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 12, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara–SP.

São Paulo 1 (4) x 1 (2) Ceará: o jogo

O primeiro tempo entre Ceará e São Paulo foi intenso, mas de poucas chances reais de gol. O Alvinegro de Porangabuçu, muito organizado taticamente, anulou por completo as ações ofensivas do Tricolor, sobretudo pelo ótimo posicionamento defensivo em bloco alto, quando pressionava a saída de bola, e também em linha baixa, onde conseguiu roubar bolas e transicionar em velocidade.

Apesar da boa atuação do Vovô, que foi superior ao São Paulo nos 45 minutos iniciais, o time cearense não conseguiu aproveitar os desarmes na intermediária e as situações de contra-ataque para balançar as redes. Nenhum dos dois goleiros, vale ressaltar, fez qualquer tipo de defesa difícil neste recorte do jogo. Com isso, o 0 a 0 prevaleceu antes do intervalo.