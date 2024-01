O camisa 9 chegou: uruguaio Facundo Barceló, ex-Guaraní-PAR, é anunciado pelo Ceará

O atacante atuou como titular do Guaraní, do Paraguai, na última temporada. Em 40 jogos, anotou 11 gols e deu cinco assistências

No ano de 2023, vestindo a camisa do Guaraní-PAR, Facundo Barceló atuou em 40 jogos e anotou 11 gols, além de cinco assistências. A melhor temporada da carreira do atacante uruguaio aconteceu em 2020, pelo Emelec-EQU, quando marcou 14 tentos em 29 jogos.

O Ceará oficializou a contratação do centroavante uruguaio Facundo Barceló, que atuou pelo Guaraní, do Paraguai, na última temporada. O atacante de 30 anos chega para ser o "camisa 9" do Alvinegro de Porangabuçu e firmou vínculo até o final da temporada de 2024.

Barceló iniciou sua carreira profissional no Uruguai, vestindo a camisa do Liverpool/URU. Em seu país natal, o atleta passou ainda por El Tanque Sisley e Juventud, antes de rodar por outros países da América do Sul.

Além do Emelec-EQU, clube que esteve em 2020 e 2021, e do Guaraní-PAR, sua equipe mais recente, o novo centroavante do Vovô acumula passagens por times como San Martin-ARG, Patronato-ARG, Atlas-Méx e O’Higgins-CHI.

Ceará ainda deve contratar um outro centroavante

Entre as posições de maior carência do elenco, o Alvinegro de Porangabuçu deve seguir no mercado em busca de um outro centroavante além de Facundo Barceló. Na atual composição do elenco, além do uruguaio, o treinador Vagner Mancini conta com Saulo Mineiro para o setor de referência na grande área.

