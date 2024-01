Ceará procura volante argentino Mauro Pittón, mas esbarra em pedida do Vélez Sarsfield

Mauro Pittón, volante argentino, atuando pelo Central Córdoba-ARG em 2023 Crédito: Jonathan Peralta/Central Córdoba

Sem um consenso entre os clubes, o Alvinegro recuou e optou por seguir buscando outras opções no mercado, mantendo o foco em atletas estrangeiros — no plantel, o Vovô conta com um paraguaio, um argentino e dois uruguaios. No modelo adotado pelo Ceará nesta janela de transferências, o clube tem priorizado situações que não envolvam grandes investimentos financeiros de aquisição. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Ou seja, o Ceará tem buscado oportunidades favoráveis no mercado, mas sem deixar de lado todo o processo interno avaliativo do clube, que envolve qualidade técnica, características táticas, aspecto pessoal fora do campo e o histórico de carreira. O paraguaio Jorge Recalde e os uruguaios Facundo Castro e Barceló, por exemplo, foram contratados sem custos de aquisição e chegaram com passe definitivo — seja porque estavam em fim de contrato com seus ex-clubes ou por meio de rescisão amigável. De forma oficial, o Ceará negou o interesse em Mauro Pittón. Quem é o volante argentino Mauro Pittón? Pittón iniciou a carreira profissional no Unión Santa Fé, da Argentina, onde atuou entre as temporadas de 2015 e 2019. Após uma breve passagem pelo San Lorenzo em 2020, o volante se transferiu para o Vélez Sarsfield no mesmo ano, clube que detém seus direitos atualmente.

