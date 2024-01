Elenco do Ceará é apresentado diante de mais de 14 mil torcedores em treino no PV

O elenco do Ceará para a temporada 2024 foi oficialmente apresentado ao torcedor da tarde deste sábado, 13. O clube promoveu o encontro entre atletas, comissão técnica e torcida em um treino aberto no estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica. Ao todo, mais de 14 mil alvinegros compareceram ao evento.

O momento contou com atração de bandas na praça esportiva, mas o principal foco do torcedor estava no campo. Até o momento, o Ceará já anunciou 11 reforços e, com exceção do lateral-direito Raí Ramos, todos os outros participaram da atividade.

O técnico Vagner Mancini deu o primeiro recado do ano ao torcedor enquanto comandante técnico do grupo, exaltando a presença da torcida e acentuando as boas expectativas para a temporada. "Sabemos o quanto a presença de vocês é importante e com certeza a gente terá uma grande temporada juntos. Viva o Vozão", acentuou ele.