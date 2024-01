Prestes a ser anunciado, zagueiro Ramon Menezes treina com elenco do Ceará

Aos 28 anos, o defensor vai compor a zaga do clube cearense, que já conta com David Ricardo, Matheus Felipe, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Jonathan

Aos 28 anos, o defensor vai compor a zaga do clube cearense, que já conta com David Ricardo, Matheus Felipe, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Jonathan. Este último é um dos destaques do time alvinegro na disputa da Copinha 2024.

Mesmo sem ser anunciado oficialmente pelo Ceará , o zagueiro Ramon Menezes já realiza treinamentos com o elenco alvinegro no CT de Porangabuçu. O jogador, que chega em definitivo ao Vovô , esteve presente nas atividades desta terça-feira, 9.

Em 2023, Ramon disputou 34 partidas entre Atlético-GO e CRB, por Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Na carreira, ele ainda acumula passagens por Bahia de Feira, Vitória, Maccabi Tel Aviv, de Israel, e Cruzeiro.



Mugni elogia ambiente interno do Ceará

Um dos primeiros reforços oficializados pelo Ceará, Lucas Mugni demonstrou entusiasmo pelo o que encontrou nas primeiras semanas de trabalho em Porangabuçu. Em sua entrevista de apresentação, o meia argentino destacou o ótimo ambiente interno do clube e elogiou o elenco que está sendo montado.

“Estou vendo um ambiente muito bom. Acho que a mensagem do clube está sendo clara. É muito importante. De fora para dentro, estão nos proporcionando tudo certinho. O staff, nutrição, o staff do treinador, tudo está muito bem encaminhado para que tenhamos um resultado muito bom. Isso ajuda, porque nós já sabemos o que precisa ser feito. O elenco que está sendo montado tem sido de pessoas do bem, e isso é fundamental. Com muita sede e ambição”, comentou.