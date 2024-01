Após contratar Barceló, Ceará chega a quatro estrangeiros no elenco de 2024

O Ceará fechou a contratação do atacante uruguaio Facundo Barceló e, com isso, chegou a quatro estrangeiros no elenco para a temporada 2024. O atleta, que vem para ser o “camisa 9” do time, assinou pré-contrato com o Vovô e tem vínculo válido até o fim deste ano.

Antes de oficializar a chegada do jogador, o Alvinegro anunciou o meia argentino Lucas Mugni, o meia paraguaio Jorge Recalde e o atacante uruguaio Facundo Castro. Dentre todos, somente Mugni estava no Brasil, pois atuava no Bahia-BA.