Ceará anuncia a contratação do atacante uruguaio Facundo Castro

Atacante uruguaio Facundo Castro foi anunciado como reforço do Ceará nesta sexta-feira, 5. Crédito: Divulgação/Ceará SC

O Ceará anunciou na noite desta sexta-feira, 5, a contratação do atacante uruguaio Facundo Castro. Aos 28 anos, o jogador com passagens pelo futebol chileno e uruguaio chega para defender o Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2024.

Nas últimas cinco temporadas, Facundo esteve no O'Higgins, onde disputou a primeira divisão do Campeonato Chileno. Em 2023, nos 29 jogos em que defendeu o clube, o atleta participou diretamente de 12 gols, com nove assistências dadas e três gols marcados. Ao todo, no clube chileno, ele possui mais de 129 jogos disputados, com 23 gols marcados e 22 assistências cedidas. Antes de defender o O'Higgins, o uruguaio passou pelo Necaxa, do México, e participou de 33 partidas, com dois gols marcados e duas assistências cedidas.