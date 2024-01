Ceará realiza treino aberto no estádio Presidente Vargas neste sábado, 13

O Ceará tem marcado o primeiro encontro da temporada 2024 com sua torcida. Neste sábado, 8, o Alvinegro de Porangabuçu realiza no estádio Presidente Vargas (PV) um treino aberto. A atividade ocorrerá às 16 horas. O torcedor interessado em participar deve comparecer ao local com um quilo de alimento não-perecível, que será convertido em uma entrada.

A atividade também servirá para que o clube apresente ao torcedor os primeiros reforços. No momento, já treinam no Vovô os seguintes contratados: o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, os meias Lourenço, Jorge Recalde e Mugni e o atacante Aylon. Na última sexta, o clube também anunciou as chegadas do zagueiro Matheus Felipe e do atacante uruguaio Facundo Castro.