Ceará encaminha acerto com meio-campista Bruninho, do Atlético-MG

Revelado pelo Galo, o meia tem vínculo com o clube até dezembro de 2024. Na carreira, ainda atuou por empréstimo por Sport, Confiança, Juventude e CRB

O Ceará tem situação encaminhada para acertar a contratação do meio-campista Bruninho, do Atlético-MG. O Esportes O POVO apurou que a ideia inicial do Galo era negociar o atleta em definitivo, mas está disposto a cedê-lo por empréstimo ao Vovô. A boa relação entre os clubes pode facilitar o negócio.

O meia atuou pelo Guarani em 2023 cedido por empréstimo pelo Atlético-MG. No clube paulista, participou de 45 partidas, entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão, registrando 10 gols e duas assistências. Somente ajuste de detalhes entre Vovô e Galo separam a concretização do negócio.