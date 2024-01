Coordenador do Ceará elogia Lucas Mugni: "Perfil que a torcida gosta"

Aos 31 anos, o argentino foi um dos reforços do Ceará para a temporada de 2024. Em entrevista ao Esportes do Povo, João Paulo Sanches destacou sua polivalência dentro das quatro linhas

O argentino Lucas Mugni foi um dos seis jogadores contratados até agora pelo Ceará. Em entrevista ao Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 5, o coordenador de futebol do clube, João Paulo Sanches, não poupou elogios ao atleta, destacando sua polivalência dentro de campo.

“Trabalhos juntos nos últimos dois anos. Ele é multifuncional. Pode ser o 10, como foi no Flamengo, pode ser o terceiro homem de meio campo, pode jogar aberto. Todas essas funções com muita entrega. No dia a dia é maravilhoso. Ele é um argentino que por si só traz o sangue quente de competitividade. Temos que controlar para ele trabalhar um pouco menos".