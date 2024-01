Ceará encaminha contratação do zagueiro Matheus Felipe, do Athletico-PR

O defensor se destacou na Série B de 2021 pelo CSA e chamou a atenção do Athletico-PR, que o contratou em 2022 de forma definitiva até o fim de 2026. A chegada ao Vovô deve ocorrer por empréstimo

Formado nas categorias de base do Mirassol, Matheus Felipe fará sua segunda passagem pelo futebol nordestino. Em 2021, o zagueiro atuou pelo CSA, de Alagoas, onde se destacou na Série B e foi titular absoluto. No Azulão, participou de 42 jogos e marcou um gol.

O Ceará encaminhou a contratação do zagueiro Matheus Felipe, do Athletico-PR. O defensor de 25 anos atuou em jogos da Libertadores e da Série A do Brasileirão em 2023 pelo Furacão e chegará por empréstimo ao Alvinegro de Porangabuçu até o fim do ano. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Diante das boas atuações, o Athletico-PR contratou Matheus Felipe em definitivo até novembro de 2026. Pelo Furacão, participou de 37 jogos em 2022 e, no último ano, atuou em 19 partidas, sendo três pela Libertadores e nove pelo Brasileirão.

Matheus Felipe é a segunda contratação do Vovô para a zaga. Além dele, o clube cearense também acertou a chegada de Ramon Menezes, ex-CRB e Atlético-GO. No plantel, o treinador Vagner Mancini ainda conta com David Ricardo, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Jonathan - que está disputando a Copinha.

Matheus Felipe disputou a final da Libertadores de 2022

Com maior espaço no Furacão em 2022 - foram 32 jogos pelo clube naquele ano -, o zagueiro pode viver uma experiência inédita na carreira: disputar uma final da Copa Libertadores. Naquela edição do torneio continental, Matheus Felipe atuou em cinco partidas pelo Athletico-PR e entrou em campo na grande final, contra o Flamengo, onde esteve em campo por 47 minutos. A decisão foi vencida pelo time carioca por 1 a 0.