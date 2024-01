Ceará acerta contratação em definitivo do zagueiro Ramon Menezes, ex-CRB e Atlético-GO

A cúpula do Alvinegro de Porangabuçu estava em tratativas com a diretoria do Atlético-GO para definir o modelo de negociação

O Ceará acertou a contratação em definitivo do zagueiro Ramon Menezes, apurou o Esportes O POVO. A cúpula do Alvinegro de Porangabuçu estava em tratativas com a diretoria do Atlético-GO para definir o modelo de negociação.

Entre Ceará e Ramon Menezes estava tudo certo, com o zagueiro tendo recusado proposta do Juventude, que disputará a Série A em 2024, por acreditar no projeto e no elenco que está sendo montado pelo clube cearense. O CRB, de Alagoas, clube que o defensor atuou na Série B em 2023, também tinha interesse na permanência.

Ramon Menezes tinha vínculo com o Atlético-GO até dezembro de 2024. Existia a possibilidade do atleta ser emprestado ao Ceará até o término do contrato, mas as diretorias chegaram em um acordo para o jogador assinar em definitivo com o Alvinegro de Porangabuçu.