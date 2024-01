Ceará irá promover treino aberto no dia 13 para que torcida conheça o novo elenco

Torcida do Ceará lotou treino aberto antes de decisão do Campeonato Cearense 2023. Crédito: Horácio Neto/O POVO CBN

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 4, que irá promover um treino aberto para a torcida conhecer o elenco que defenderá o clube na temporada de 2024. O momento, conforme anunciado pelo Vovô, acontecerá no dia 13 deste mês, com o local e horário ainda a serem definidos. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club A ideia é, já a partir do início do ano, criar uma aproximação entre os jogadores e a torcida. Para 2024, a diretoria alvinegra promoveu uma intensa reformulação no plantel com a saída de diversos atletas e a chegada de reforços. Até o momento, o Ceará anunciou seis contratações: o goleiro Fernando Miguel, o lateral Raí Ramos, os meias Mugni, Recalde e Lourenço, e o atacante Aylon.