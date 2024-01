Novo reforço do Ceará, Recalde manda recado para torcida: "Vamos trabalhar juntos"

O paraguaio Jorge Recalde, novo reforço do Ceará para a temporada de 2024, falou pela primeira vez como atleta alvinegro, desde o seu anúncio. Com contrato de duas temporadas, o jogador estava no Newell´s Old Boys, da Argentina, e teve sua oficialização festejada pela torcida alvinegra. E foi justamente para o torcedor, o recado do meia

“Em 2024, vamos trabalhar juntos, com dedicação e muito compromisso, para alcançar os objetivos do clube. Vamos, vovô”, disse o atleta em vídeo divulgado nas redes sociais do Alvinegro de Porangabuçu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceara Sporting Club (@cearasc)

Recalde foi a 6ª contratação do time para a temporada de 2024. Além deles, chegaram Fernando Miguel, Raí Ramos, Lourenço, Lucas Mugni e Aylon. Ademais, o zagueiro Ramon Menezes tem situação encaminhada e deve ser oficializado em breve.

O elenco comandado por Vagner Mancini se reapresenta nesta terça-feira, 2, de forma presencial, no CT de Porangabuçu. Remotamente, os jogadores já realizam trabalhos virtuais desde o dia 26/12.