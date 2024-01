"O Ceará entra favorito em todas competições", diz Aylon sobre busca por títulos em 2024

O atacante Aylon foi apresentado oficialmente pelo Ceará Crédito: Reprodução/Vozão TV

“Eu acho que o Ceará entra favorito em todas competições. O estadual é uma competição que o Ceará não ganha há muito tempo, mas a gente vai tentar quebrar esse tabu. Estamos com um grupo forte para vencer o estadual. Na Copa do Nordeste, sempre favorito, na Série B, também. O Ceará é um time grande no cenário brasileiro e foi por isso que aceitei o desafio, pra vir para um time grande e brigar por títulos nos campeonatos que vamos disputar. Temos tudo para fazer um grande ano”, disse. As características de Aylon no ataque Versátil em suas características dentro de campo, Aylon explicou que se sente confortável para exercer duas funções no ataque: a de ponta e de centroavante. Como extremo, que é onde prefere atuar, o jogador confessou não ser um velocista nato, mas sim um jogador de construção, que gosta de infiltrar na área e fazer gols. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Pelo Novorizontino, clube que atuou na última temporada, Aylon jogou na maior parte como um ponta, setor em que se destacou na Série B. Na última edição da Segundona, o atacante foi o artilheiro da equipe paulista, com sete gols, além de três assistências. “Eu já fiz as duas. Gosto mais de jogar como ponta, de segundo atacante, mas não tenho característica de velocidade. Sou um ponta que entra muito na área e que gosta de fazer gols. Consigo fazer a função de centroavante também, mas um centroavante um pouco mais móvel, sem a característica de segurar zagueiro. Se precisar de um centroavante com mais mobilidade, eu consigo fazer”, explicou.