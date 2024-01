"Pelo tamanho, pela torcida e pelo desafio", diz Lourenço sobre escolha pelo Ceará

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quarta-feira, 3, o meio-campista Lourenço falou sobre como foi o processo de negociação com o time cearense. Entre os destaques da última edição da Série B, quando atuou pelo Vila Nova, o jogador de 26 anos enfatizou a grandeza do clube e da torcida, além do desafio pessoal.

Lourenço no Ceará: projeto e receptividade

Outro aspecto pontuado por Lourenço foi o projeto apresentado pelos dirigentes do Vovô, assim como o peso da história que o clube possui. Na fala, o meia enfatizou que o primeiro contato foi fundamental para a decisão e que nunca, em equipes anteriores, viveu uma experiência semelhante de receptividade em sua chegada como teve no Alvinegro.

"Quando se vê o contexto do Ceará e a história que (o clube) tem, não tem como recusar. O projeto também do clube de receber, no primeiro contato ali, foi o melhor possível. Em outros lugares, não tive isso. Até na chegada no aeroporto, como você é recebido pelo clube. Momento muito feliz na minha carreira", frizou.

Disputa por posição no meio-campo

Versátil em suas características, Lourenço pode desempenhar diferentes funções no meio-campo, com foco principal para a segundo volante e meia-armador. Diante dessas possibilidades, o atleta terá alguns concorrentes de peso no setor, como Guilherme Castilho, Mugni e Jorge Recalde. O atleta comentou sobre a disputa.

"Acho que vai ser a melhor disputa. Uma disputa sadia, boa. Todos os jogadores que chegaram vão estar muito preparados. Vai depender do treinador, de quem ele vai botar pra jogar. E quem ele colocar, temos que entender e ajudar ao máximo. Vamos trabalhar todos da mesma forma. São jogadores de muita qualidade. É se preparar e deixar a responsabilidade com ele (Mancini)", disse.