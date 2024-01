Ceará oficializa saída do auxiliar técnico Marcos Valadares

Com a saída de Valadares, o Ceará passa a ter 39 profissionais atuando diretamente na comissão e staff do clube

Marcos Valadares atuava ao lado de Regis Angeli, membro da comissão do técnico Vagner Mancini. Recentemente, o Ceará trouxe mais um profissional para atuar na função: Anderson Batatais, com passagens pelo clube como coordenador, auxiliar e treinador das categorias de base.

O Ceará oficializou nesta quinta-feira, 4, a saída do auxiliar Marcos Valadares . Contratado em 2022 para treinar o Sub-20 do Alvinegro de Porangabuçu, o profissional de 46 anos passou a compor a comissão técnica fixa do clube em 2023, com Gustavo Morínigo.

Passagem de Marcos Valadares pelo Ceará

Marcos Valadares atuou como treinador do Sub-20 do Ceará em 28 partidas em 2022, conquistando 15 vitórias. O paulista levou o clube à semifinal da Copa do Brasil Sub-20, melhor colocação da história de uma equipe cearense no torneio de base.

No ano seguinte, em 2023, Valadares foi promovido ao profissional, tendo participado do título da Copa do Nordeste.