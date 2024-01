Com saídas e chegadas, Ceará passa por grande reformulação para a temporada 2024

Após um 2023 em que conquistou a Copa do Nordeste e não obteve acesso à Série A, o Ceará vem reformulando seu elenco com saídas e chegadas, tanto em definitivo quanto por empréstimo. Além disso, mudanças aconteceram na composição da diretoria, que manteve o treinador Vagner Mancini no cargo.

A reapresentação do elenco em Porangabuçu será na próxima terça-feira, 2 de janeiro. Como reforços, já foram oficializados o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni e o atacante Aylon. Ademais, o zagueiro Ramon Menezes e o meia-atacante Jorge Recalde devem ser anunciados em breve.