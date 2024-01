Ceará rescinde contrato com Nicolas e atacante acerta com o Paysandu

O atacante Nicolas não faz mais parte do elenco do Ceará. O jogador de 34 anos, após passagem apagada pelo Alvinegro, entrou em acordo com a diretoria do time cearense e rescindiu o contrato de forma amigável. O destino do centroavante é o Paysandu, equipe em que atuou nas temporadas de 2019, 2020 e início de 2021.

Anunciado como reforço do Ceará em abril, Nicolas desembarcou na capital cearense sob a expectativa de assumir a titularidade no ataque, sobretudo pelos bons números que acumulava no Goiás. Na negociação, que contou com uma “novela” de alguns dias, o Vovô precisou desembolsar uma compensação financeira ao Esmeraldino.