Ceará embarca para disputa da Copinha na véspera do réveillon com 34 pessoas na delegação

A estreia do Alvinegro na Copinha 2024 acontece na terça-feira, 2, contra o Rondoniense-RO, às 17 horas. As partidas serão realizadas no Estádio Municipal Bruno Lazzarini

Ao todo, 34 profissionais, sendo 24 atletas e 10 do staff, embarcarão à São Paulo. Estarão presentes o gerente Sandro Queiroz, o supervisor Charles Maciel, o técnico Alison Henry e o auxiliar Rangel, além de fisioterapeuta, massagista, roupeiro, analista de desempenho e fotógrafo.

“O Réveillon não vai ser no avião, porque chegaremos em São Paulo às 15 horas. Viajaremos dia 31 por conta da estreia dia 2. Preferimos montar essa logística com um pouco mais de tempo para se precaver”, disse Sandro Queiroz, gerente da Cidade Vozão.

O Ceará embarca para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, 31, às 12h25min (de Brasília). A chegada na capital paulista está prevista para às 15h25min (de Brasília), com a delegação viajando de ônibus na sequência até Leme, município-sede do Grupo 8, cerca de 194 quilômetros de São Paulo.

A estreia do Alvinegro de Porangabuçu na Copinha 2024 acontece na terça-feira, 2, contra o Rondoniense-RO, às 17 horas (de Brasília). As partidas serão realizadas no Estádio Municipal Bruno Lazzarini.

“A expectativa é podermos fazer uma Copa São Paulo um pouco mais longa para nós, que consigamos passar de fase. Para isso, estamos levando uma equipe mais encorpada, jovem também, por característica e metodologia do clube. A maioria dos atletas são de 2005 e 2006. Certeza o Ceará estará entre as equipes mais jovens da Copinha”, projetou Sandro Queiroz.

Figurante do Grupo 8, além do Rondoniense, o Ceará terá como adversários o Gama e o Lemense. As partidas acontecerão nos dias 5 e 8 de janeiro, às 15 horas e 18 horas, respectivamente.

A participação de 2024 na Copinha será a 16ª na história do Ceará. A melhor campanha aconteceu em 2016, quando o Alvinegro de Porangabuçu avançou até a 4ª fase. Entre 2018 e 2023, alternou eliminações entre a 1ª e 2ª fase.