"É uma joia do Sub-20", diz gerente de base do Ceará sobre Jonathan

Com apenas 19 anos, jogador já chama a atenção do técnico Vagner Mancini, que pretende utilizá-lo no elenco profissional

Um dos destaques do ano na base do Ceará foi o zagueiro Jonathan, de 19 anos. Em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 29, o gerente de base do Vovô, Sandro Queiroz, não poupou elogios ao atleta, destacando seu potencial no Sub-20 alvinegro.

"É um zagueiro bem utilizado no Sub-20, jogou no profissional. É um belo ativo. Joga nos dois lados da defesa, é disciplinado. Eu reputo que hoje é uma joia do Sub-20”, afirmou o dirigente.