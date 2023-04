Ceará anuncia o atacante Nicolas e o goleiro Bruno Ferreira como novos reforços

O goleiro ex-Caxias foi eleito o melhor da posição do Campeonato Gaúcho, enquanto o atacante figurou entre os artilheiros do Goiás nesta temporada

No último dia da janela de transferência nacional, o Ceará oficializou a chegada de dois novos reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias, e o atacante Nicolas, ex-Goiás, já estão na capital cearense e assinaram contrato por dois anos com o Alvinegro de Porangabuçu.

Ambos atletas, inclusive, já foram regularizados no BID, o que os deixa à disposição de Morínigo para a partida de sábado, 22, contra o Guarani, pela segunda rodada da Série B. O duelo acontece na Arena Castelão às 18h15min.

Além da dupla, o Vovô deve anunciar um terceiro reforço, que deve ser o volante Zé Ricardo, ex-América-MG. O jogador está livre no mercado da bola após não renovar com o clube mineiro e é um dos principais alvos do Ceará para o setor do meio-campo.

Bruno Ferreira

Titular do Caxias na campanha do vice-campeonato gaúcho desta temporada, Bruno Ferreira foi eleito o melhor goleiro da competição estadual e chega para brigar por posição com Richard, atual titular absoluto da equipe, e Alfredo Aguilar, reserva imediato.

Durante a carreira, o arqueiro de 29 anos teve como principal clube o Náutico, onde acumulou diversas temporadas. Além do time pernambucano, Bruno também vivenciou experiências no futebol europeu, com passagens pelo Gil Vicente e Vilafranquense, ambos de Portugal.

Nicolas

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, Nicolas, após longa novela, acertou com o Vovô. Para contar com um dos artilheiros do Goiás em 2023, a diretoria alvinegra precisou desembolsar uma compensação financeira ao Esmeraldino.

Nicolas chega ao Alvinegro para suprir uma carência no elenco, tendo em vista que Morínigo tem poucas opções de centroavantes no plantel. Além de Vitor Gabriel, que é o atual titular, o treinador paraguaio contava apenas com Álvaro no banco de reservas.

Nesta temporada, Nicolas marcou oito gols e deu três assistências em 22 jogos pelo Goiás. No último ano, também pelo Esmeraldino, foram 15 tentos anotados. Os bons aproveitamentos recentes do centroavante, assim como sua regularidade, chamaram a atenção do Vovô.

