David Ricardo fala de reformulação no Ceará e almeja título do Cearense em 2024

O zagueiro do Vovô, que está passando férias em Teresina, no Piauí, reforçou que um clube da grandeza do Ceará não pode ficar tanto tempo sem vencer o estadual

Passando as férias em Teresina, no Piauí, onde promoveu um jogo beneficente para arrecadar alimentos que serão doados à comunidade onde cresceu, o zagueiro David Ricardo falou sobre a necessidade de uma “reformulação forte” no Ceará para que 2024 seja diferente de 2023.

"Em 2024, a reformulação tem que ser mais forte. A gente espera fazer um 2024 mais forte do que fez em 2023. Por mais que a gente tenha conquistado o título em 2023, a gente deixou muito a desejar. A gente espera que com essas novas contratações, eles tenham boas performances dentro do campo”, disse em entrevista ao GE do Piauí.